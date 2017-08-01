Düşes Kate Kıyafetleriyle Yine Olay Oldu
01 Ağustos, 2017 | 15:06
Düşes Kate giydiği kıyafetlerle konuşulmaya devam ediyor.
Düşes Kate, katıldığı bir davette giydiği ceket elbisesi, beyaz şapkası ve çiçekli broşuyla çok beğenildi.
Kıyafetleriyle Kraliçe Elizabeth tarafından bolca eleştirilen Cambridge Düşesi Kate, dolabındaki elbiseleri birden çok kez giymesiyle konuşuluyor.
Düşes, aynı elbiseyi kızı Prenses Charlotte’nin vaftiz töreninde de giymişti. Kate ‘in aynı kıyafetleri giymesi ‘Tutumlu Düşes’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.
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Düşes Kate, Kate,
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