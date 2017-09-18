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Ebru Şallı Evleniyor

18 Eylül, 2017 | 12:37

Ebru Şallı’nın lüks bir teknede iş adamı Uğur Akkuş’la görüntülenmesi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Uğur Akkuş’un evli ve iki çocuk babası olması sürpriz aşka gölge düşürmüştü.

Şimdilerde Ebru Şallı’nın evlenmek için sevgilisi Uğur Akkuş’un boşanmasını beklediği konuşuluyor. Duymayan Kalmasın programının sunucusu Serem Serengil’e konuşan Ebru Şallı ilişkisini ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: ‘Bu dava 3 yıl önce açılmış bir dava ve devam ediyor. Ben bu evliliği yıkan birisi değilim, dava süreci ben tanışmadan önce başladı. Evlilik düşünüyoruz ama dava devam ediyor, dava bittikten sonra evleneceğiz.’

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Ebru Şallı, Ebru Şallı Evleniyor, Uğur Akkuş,

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