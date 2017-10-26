Ebru Şallı Hamile mi?

26 Ekim, 2017 | 13:06

Ebru Şallı’nın hamile olduğu iddia ediliyor.

Uğur Akkuş ile bu yaz sürpriz bir aşka yelken açan Ebru Şallı’nın hamile olduğu iddia edildi.

Çiftin geçtiğimiz günlerde aile arasında imam nikahı kıydığı ve İstinye’de birlikte yaşamaya başladıkları konuşuluyor.

Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programı Ebru Şallı’nın hamile olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Şallı ve Akkuş cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Ebru Şallı’nın annesi imam nikahına katılmadı

Aile arasında gerçekleşen imam nikâhına Ebru Şallı annesi Şefiye Şallı’yı da çağırdı. Böyle bir ortamda bulunmak istemediğini söyleyen Şefiye Şallı, kızının imam nikâhına gitmedi. Ebru Şallı ise annesine Uğur Akkuş’a çok âşık olduğu için her türlü zorluğa katlandığını söyledi.

Eski eşi Harun Tan uyardı

Ebru Şallı’ya bir uyarı da eski eşi Harun Tan’dan geldiği iddia edildi. Tan’ın çocukları Beren ve Pars’ın bu süreçte psikolojilerinin etkilenmesini engellemek için Şallı’yı uyardığı iddia edildi.