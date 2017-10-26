Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Ebru Şallı Hamile mi?

26 Ekim, 2017 | 13:06

Ebru Şallı’nın hamile olduğu iddia ediliyor.

Uğur Akkuş ile bu yaz sürpriz bir aşka yelken açan Ebru Şallı’nın hamile olduğu iddia edildi.

Çiftin geçtiğimiz günlerde aile arasında imam nikahı kıydığı ve  İstinye’de birlikte yaşamaya başladıkları konuşuluyor.

Bugün ‘Duymayan Kalmasın’ programı Ebru Şallı’nın hamile olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Şallı ve Akkuş cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Ebru Şallı’nın annesi  imam nikahına katılmadı

Aile arasında gerçekleşen imam nikâhına Ebru Şallı annesi Şefiye Şallı’yı da çağırdı. Böyle bir ortamda bulunmak istemediğini söyleyen Şefiye Şallı, kızının imam nikâhına gitmedi. Ebru Şallı ise annesine Uğur Akkuş’a çok âşık olduğu için her türlü zorluğa katlandığını söyledi.

Eski eşi Harun Tan uyardı

Ebru Şallı’ya bir uyarı da eski eşi Harun Tan’dan geldiği iddia edildi. Tan’ın çocukları Beren ve Pars’ın bu süreçte psikolojilerinin etkilenmesini engellemek için Şallı’yı uyardığı iddia edildi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Duymayan Kalmasın, Ebru Şallı, Hamile, Uğur Akkuş,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Jennifer Lopez’den Kalça Şov

Jennifer Lopez’den Kalça Şov

New York'ta konser veren Jennifer Lopez, kırmızı elbisesiyle sosyal medyayı salladı.
İtalya’dan Dönen Helin Avşar Ablasını Savundu

İtalya’dan Dönen Helin Avşar Ablasını Savundu

İtalya tatilinden dönen Helin Avşar, spor yaparken görüntülendi.
Sedat Doğan’dan Haber Var

Sedat Doğan’dan Haber Var

Türkiye'de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve yaşamını Brezilya'da sürdürme kararı alan Sedat Doğan'dan yeni haber var.
Hadise’ye Ne Oldu?

Hadise’ye Ne Oldu?

Hadise, şimdi de yüzündeki değişiklikle gündeme geldi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.