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Ebru Şallı Milano’ya Kiminle Gitti?

17 Ekim, 2017 | 21:27

Ebru Şallı Milano tatiline kiminle gitti? Magazin Haberleri

Evli işadamı Uğur Akkuş’la yaşadığı  aşkla gündeme bomba gibi düşen Ebru Şallı, artık görüntü vermek istemiyor.

Ebru Şallı, hafta sonu için İtalya’nın Milano şehrini seçti.

Takvim’de yer alan habere göre Milano’dan paylaşım yapan sunucunun, bu tatili akıllara “Ebru, İtalya’ya kiminle gitti?” sorusunu getirdi. Boşanana kadar Akkuş’la görüntülenmeme kararı alan Ebru Şallı’nın Milano’ya iş adamıyla gittiği öne sürüldü.

Şallı dün Milano’dan paylaştığı fotoğrafına, “Mutlu pazarlar! İyi kalpli, sevgi dolu olmak büyük zenginlik! Ben dünyaya hep böyle bakıyorum…” notunu düştü.

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Ebru Şallı, İtalya, Milano, Uğur Akkuş,

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