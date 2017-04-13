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Ebru Şallı ve Harun Tan Dubai’de

13 Nisan, 2017 | 14:06

Ebru Şallı ve Harun Tan Dubai’de

4 yıl önce boşanan Ebru Şallı ve Harun Tan, çocukları için Dubai’de tatile çıktı.

Ebru Şallı ve Harun Tan, çocukları için yine tatilde. Kış aylarından çocuklarıyla birlikte kayak tatilini çıkan Ebru Şallı ile Harun Tan bu kez rotalarını Dubai’ye çevirdiler.

Dünyanın En Büyük Kapalı Tema Parkı IMG Worlds of Adventure geçtiğimiz yıl Eylül ayında Dubai’de açıldı. Parkın açılışıyla birlikte çocuklu ailelerin tatil için daha çok tercih etmeye başladığı Dubai, ünlü konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

Ebru Şallı Dubai Tatili

4 yıl önce boşanan Ebru Şallı – Harun Tan çifti, Ocak ayında oğulları Beren ve Pars için İsviçre’de tatil yapmıştı. Çocukları için bir kez daha tatili çıkan ikili bu kez Dubai’nin yolunu tuttu.

Ebru Şallı ve Harun Tan Dubai’de

Dubai tatilinden kareleri instagram sayfasından paylaşan Ebru Şallı’nın çocuklarıyla eğlenceli bir tatil geçirdiği her hallerinden belli oluyordu. Şallı’nın yunuslarla yüzerken çekilmiş fotoğrafı tatilinin en ilgi çeken karesi oldu.

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Dubai, Ebru Şallı, Harun Tan,

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