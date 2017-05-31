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Eda Taşpınar Mikonos’ta

31 Mayıs, 2017 | 10:19

Eda Taşpınar Mikonos Adası Tatili

Ünlü moda ikonu Eda Taşpınar, uzun bir süre kalacağı Yunanistan’ın Mikonos adasına gitti.

Seyahatleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Eda Taşpınar, her yıl olduğu gibi Yunan Adaları’nın en renklisi Mikonos’ta.

Eda Taşpınar, piyasaya sürdüğü güneş kremi ve yağlarının tanıtımı için uzun bir süre Yunanistan ve Mikonos adasında kalmayı planlıyor. Yunanistan’ın başkenti Atina’da şirket kurduklarını hatırlatan Eda Taşpınar, ürünlerini tanıtabilmesi için tüm ülkeyi gezmesi gerektiğini dile getirdi.

Eda Taşpınar Mikonos’ta

Şu sıralar Mikonos adasında olan sosyetik güzel, yoğun iş temposuna girmeden önce burada enerji depoluyor. Yunan Adaları arasında renkli partileri ve gece hayatı ile ön plana çıkan Mikonos, muhteşem doğası, göz alıcı plajlarıyla da diğer adalardan geri kalmıyor.

Yunan adalarının popüler çocuğu

Daha önce Hürriyet gazetesinde Mikonos için bir yazı kaleme alan Eda Taşpınar, Mikonos’u Yunan adalarının popüler çocuğu olarak tanımlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı;

“Aslında 4 ay burada yaşadıktan sonra anlıyorum ki, buraya parti adası demek büyük haksızlık. Ada, her türlü kafayı rahatça yaşayabileceğiniz, özgür insanların olursa olur, olmazsa da olmaz tavrıyla takıldığı, zaman zaman unuttuğumuz “Sadece kendin için yaşa” felsefesinin var olduğu nadir yerlerden”

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Eda Taşpınar, Mikonos, Yunan Adaları, Yunanistan,

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