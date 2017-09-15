Eda Taşpınar Reklam Yapacak

15 Eylül, 2017 | 15:37

Yazın Yunan Adalarını mesken tutan sosyetik güzel Eda Taşpınar, bir spor ayakkabısı markasının reklam yüzü oldu.

Posta’da yer alan habere göre Eda Taşpınar, sadece Instagram sayfasında tanıtım yapacak. Taşpınar, her hafta bir ürünle poz verecek. Karşılığında 1 yılda 120 bin lira kazanacak.