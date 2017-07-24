24 Temmuz, 2017 | 11:53

Eda Taşpınar, Yunan adalarında tatile doymuyor. Sosyetik güzelin Mykonos’tan dönmeye niyeti yok gibi.

Yunan Adaları ve Yunanistan’a olan hayranlığıyla bilinen Eda Taşpınar, sezon açılır açılmaz soluğu Mykonos’ta almıştı. Neredeyse tüm yazı Mykonos Adası Turları ile geçiren Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarına da hız kesmeden devam ediyor.

Moda ikonu Taşpınar, önceki gün güneşlenmek için çıktığı çatıda bulunan kirişlerden birine asıldı ve ortaya renkli görüntüler çıktı. Mykonos tatili oldukça renkli geçtiği anlaşılan Eda Taşpınar, paylaştığı bu karenin altına ‘Jane Jane, Jane in the jungle’ (Jane ormanda) notunu düştü.