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Eda Taşpınar Yunanistan’da Balık Avına Çıktı

02 Haziran, 2017 | 12:05

Eda Taşpınar Yunanistan’da Balık Avına Çıktı

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, Yunanistan’da balık avına çıkınca olanlar oldu.

Moda ikonu Eda Taşpınar, hem tatil hem iş için geçtiğimiz günlerde Yunanistan ve Yunan Adalarını kapsayan bir tura başlamıştı.

Teknesini Amorgos Adası açıklarında demirleyen Eda Taşpınar, burada zıpkınla balık avına çıktı. Avladığı orfoz balığının fotoğrafını “Kendin avla kendin ye” notuyla instagram sayfasına yükleyen Taşpınar, Yunanistan yasalarına göre suç işlediğinin farkında değildi.

Eda Taşpınar Yunanistan Balık Avı

Yunanistan kanunlarına göre Avrupa Birliği (AB) vatandaşı olmayan birinin ülke sınırları içerisinde zıpkınla balık avlaması yasak. Bu yasağı delenler, 300 euro (yaklaşık bin 190 lira) para cezası ödemek zorundalar.

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Eda Taşpınar, Yunan Adaları, Yunanistan,

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