Eda Taşpınar’dan Mykonos Pozu

02 Ağustos, 2017 | 20:07

Sosyetik güzel Eda Taşpınar Mykonos tatiline devam ederken sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya devam ediyor.

Eda Taşpınar uzun süredir sevgilisi Serhat Tuncay ile Yunan Adası Mykonos’ta tatil yapıyor. Taşpınar’ın sevgilisiyle verdiği poz sosyal medyada olay oldu.

Bu poz sosyal medyada “Sevgilisi Eda’yı başının üstünde taşıyor” yorumlarına neden oldu.

Eda Taşpınar’ın sevgilisiyle verdiği ilginç poz binlerce beğeni aldı.