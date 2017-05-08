Eda Taşpınar’dan Yaz Önerileri: Yunan Adalarında Dalın, Mikonos’ta Yoga Yapın

08 Mayıs, 2017 | 11:37

Ünlü moda ikonu Eda Taşpınar, yaz tatili için öneriler vermeye başladı.

Her fırsatta Yunan Adaları tatiline çıkan Eda Taşpınar, bu yazı da Yunan Adaları ‘nda geçirecek gibi. Moda ikonu, instagram sayfasından paylaştığı fotoğrafla yaz tatilinde Yunan Adaları ‘nın eğlence merkezi Mikonos’ta olacağının sinyallerini verdi.



Haftada Bir Yunan Adalarında Dalarım

Eda Taşpınar, yaz tatili için takipçilerine önerilerde bulunmayı da ihmal etmiyor. Derinlere inip su altını keşfetmekten asla vazgeçmeyeceğini belirten Taşpınar, ” 16 yaşından beri dalıyorum. PADI (Profesyonel Dalış Eğitmenleri Birliği) kurtarma dalıcısıyım. Dalgıçlar bilir, deniz çağırır. Haftada bir Yunan Adaları’na dalmaya kaçarım” diyor.



Mikonos’ta Akşamüzeri Yoga Yapın

Mikonos hayranlığı ile bilenen Eda Taşpınar, tatilleri sırasında yoga yapmayı da ihmal etmiyor. Sosyetik güzelin takipçilerine yoga önerisi ise şu şekilde; “Yogayla ruhun dinlensin! Mikonos’ta Ftelia koyundaki tepede akşamüzeri yogası”