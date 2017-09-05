Eda Taşpınar’ın Şaşırtan Kararı

05 Eylül, 2017 | 09:00

Ünlü modacı Eda Taşpınar, herkesi şaşırtan bir karar aldı.

Tüm yazı Yunanistan’ın Mykonos Adasında geçiren sosyetik güzel şimdi de Kuzey Kutbu’na gidecek. Kuzey Kutbu’nda 2 ay kalacak…

Yaz Aşığı Eda Taşpınar

Eda Taşpınar herkesin bildiği gibi tam bir yaz aşığı. Denize güneşe tutkusuyla bilinen Taşpınar, sezon başından beri Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda kalıyor. Taşpınar, Ekim ayında iki yunan arkadaşı ile Kuzey Kutbu’na gidecek.

‘Güneşin Kızı’ Eda Taşpınar en yüksek sıcaklığın eksi 40 derece olduğu Kuzey Kutbu’nda tam 2 ay kalacak.