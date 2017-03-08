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Efsane Şarkıcı Geri Dönüyor

08 Mart, 2017 | 09:50

Roger Waters Yeni Albüm

Pink Floyd’un efsane solisti Roger Waters 25 yıl aradan sonra albüm çıkaracak.

Dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu Pink Floyd’un efsanevi solisti Roger Waters, yeni albüm hazırlığında.

75 yaşındaki usta sanatçının “Is This The Life We Really Want? (Bu gerçekten istediğimiz hayat mı?)” ismini verdiği albümü 19 Mayıs’ta raflardaki yerini alacak.

Roger Waters, 25 yıl aradan sonra çıkardığı bu albümde Radiohead’in yapımcısı Nigel Godrich ile çalıştı. Albümde 12 şarkı yer alıyor.

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Pink Floyd, Roger Waters,

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