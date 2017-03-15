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El Clasico Tarihinde 25 Yıl Sonra Bir İlk!

15 Mart, 2017 | 10:35

El Clasico Tarihinde 25 Yıl Sonra Bir İlk!

Barcelona ile Real Madri̇d, El Clasico tarihinde 25 yıl sonra bir ilke imza atarak Amerika kıtasında hazırlık maçı yapacak.

Dünyanın en önemli derbisi El Clasico, Real Madrid ile Barcelona arasında nefesleri kesen maçlara konu oluyor. 25 yıl aranın ardından iki takım ilk kez İspanya ve Avrupa dışında karşı karşıya gelecek.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, “Bu yaz ABD’deki yeni sezon öncesi hazırlıklar kapsamında Real Madrid ile 2017 Uluslararası Şampiyonlar Kupası maçı yapılacak. Karşılaşma 29 Temmuz’da NFL takımlarından Miami Dolphins’in sahası olan Hard Rock Stadı’nda oynanacak” ifadeleri kullanıldı.

İlk Yurt Dışı El Clasico ‘su Venezuela’da yapılmıştı

İki takım arasındaki ilk yurt dışı El Clasico mücadelesi, 25 yıl önce Venezuela’da gerçekleşmişti. ABD’de oynanacak karşılaşma, iki takım arasında Amerika kıtasında oynanacak ikinci El Clasico olarak tarihe geçecek.

La Liga’da El Clasico Heyecanı da devam ediyor

La Liga’da sezonun ilk El Clasico ‘su 3 Aralık’ta Camp Nou’da oynanmış ve 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Ligin ikinci yarısındaki El Clasico ise Real Madrid’in mabedi Santiago Bernabéu’da 23 Nisan’da oynanacak.

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Barcelona, El Clasico, La Liga, Real Madrid,

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