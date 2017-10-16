Elçin Sangu Barış Ardunç Evlendi

16 Ekim, 2017 | 15:54

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne’sini evlendirdiler.

Çiftin gerçek hayatta da birlikte olmasını isteyen hayranları ikiliyi photoshopla evlendirdi.

Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun birlikte olmasını isteyen büyük bir hayran kitlesi var. İkilinin photoshop’lu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.