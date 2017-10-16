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Elçin Sangu Barış Ardunç Evlendi

16 Ekim, 2017 | 15:54

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne’sini evlendirdiler.

Çiftin gerçek hayatta da birlikte olmasını isteyen hayranları ikiliyi photoshopla evlendirdi.

Barış Arduç ve Elçin Sangu’nun birlikte olmasını isteyen büyük bir hayran kitlesi var. İkilinin photoshop’lu fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ELÇİN SANGU’NUN SEVGİLİSİYLE MİKANOS TATİLİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Barış Arduç, Elçin Sangu, Kiralık Aşk, Mikanos, Ömer Defne,

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