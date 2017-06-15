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Elçin Sangu Koh Samui Adasında

15 Haziran, 2017 | 12:15

Elçin Sangu Koh Samui Tayland

Ünlü oyuncu Elçin Sangu, yaz tatilini Tayland’ın en ünlü adası Koh Samui ‘de geçiriyor.

Yaz aylarının gelişiyle ‘hangi ünlü nerede tatil yapıyor’ sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor. Avrupa Turu ‘ndan Tropik Adalar Turu ‘na birçok ünlü isim şu sıralar tatilde. Güzel oyuncu Elçin Sangu da onlardan sadece biri.

Elçin Sangu Tayland Koh Samui

Elçin Sangu ve stil danışmanı Rutkay Öziş

Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle yıldızı parlayan Elçin Sangu, yakın arkadaşlarıyla Tayland Turu yapıyor. Dünyada Tsunami Tehlikesi Olmayan Tek Ada olan Koh Samui Adası ‘nda tatil yapan güzel oyuncu, bir grup arkadaşıyla gittiği Tayland’da oldukça eğlenceli vakit geçiriyor gibi.

Koh Samui Tayland

Elçin Sangu’nun yakın arkadaşı Hande Yılmaz’ın instagram paylaşımı

Yeşil doğası, masmavi deniziyle kartpostal güzelliğindeki Koh Samui adasının tadını çıkaran 31 yaşındaki Elçin Sangu, instagram sayfasından nadiren de olsa Tayland Turları ‘ndan kareler paylaşıyor. Sangu’ya kendisi gibi oyuncu olan Hande Yılmaz ile stil danışmanı Rutkay Öziş de eşlik ediyor.

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Elçin Sangu, Koh Samui, Tayland,

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