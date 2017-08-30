Elçin Sangu’nun İnanılmaz Değişimi
30 Ağustos, 2017 | 12:22
Güzel oyuncu Elçin Sangu’nun inanılmaz değişimi…Elçin Sangu imajını yeniledi.
Kiralık Aşk dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Elçin Sangu, yeni sezon öncesi imaj yeniledi. Mykonos tatilinden dönen Elçin Sangu saçlarını sarıya boyattı.
Doğal kızıl saçlarını boyatan Sangu’nun fotoğrafı bağlı olduğu ajansın resmi instagram hesabında yayınlandı. Güzel yıldızın yeni saçlarına hayranlarının ne yorum yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.
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