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Elizabeth Hurley Seyşeller’de

11 Nisan, 2017 | 13:26

Elizabeth Hurley Seyşeller’de

İngiliz model ve oyuncu Elizabeth Hurley, Seyşeller tatili sırasında objektiflere takıldı.

Hint okyanusunun gözde tatil adası Seyşeller, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Muhteşem denizi ve el değmemiş doğasıyla bilinen Seyşeller, yılın her dönemi popülerliğini korumayı başarıyor.

Elizabeth Hurley Seyşeller’de

51 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, büyüleyici güzellikteki Seyşeller tatilinden kareler paylaşarak deyim yerindeyse düşman çatlattı.

Elizabeth Hurley Seyşeller’de

İlerleyen yaşına rağmen fit görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeyen Elizabeth Hurley, bir hayli renkli geçtiği anlaşılan Seyşeller tatilini sapsarı ve bakir kumsallarda gönlünce eğlenerek daha da renklendirdi.

Kartpostalları aratmayacak güzellikteki doğayla iç içe bir tatil geçiren ünlü modelin Seyşeller fotoğrafları ve adadan paylaştığı videolar ilgiyle takip edildi.

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Elizabeth Hurley, Seyşeller,

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