Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Eliz’den üstsüz poz

05 Ekim, 2017 | 12:01

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Eliz Sakuçoğlu iddialı bir paylaşım yaptı.

Üstsüz fotoğrafını sayfasında paylaşan Sakuçoğlu altına “Ruhunu serbet bırak” notunu düştü.

Bir süredir Hakan Sabancı ile birlikte olan Eliz Sakuçoğlu fotoğrafının ardından bir de mesaj yayınladı.

“Her gün bana onlarca mesaj geliyor. fit vücudum, karın, bacak ve sırt kaslarımla ilgili tonlarca soru soruyorsunuz. Beğenilerinizi dile getiriyorsunuz. Fitness hocaları yazıyor bana ’10 kadından 7’si sizin gibi olmak istiyor’ diye… Ne mutlu bana! Çok şükür algılarında değişimin ve farkındalığın başladığı ve hızla büyüdüğü bir döneme girdik artık. Senelerdir sağlıklı beslenmenin ve fitness’ın ne kadar önemli olduğunu dile getiriyorum… Üstüne üstelik kısa bir sürede kilo alıp tekrardan olabileceğim en mükemmel halime yeniden ulaşmış bir kadınım… Bu poz sadece kendine verdiği sözü tutan, kendiyle son derece barışık, kalıplara sığdırılmayı reddeden mutlu ve özgür ruhlu bir kadının pozu… Vesselam”

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Eliz Sakuçoğlu, Hakan Sabancı, sosyal medya,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Paris Moda Haftası’nda Güzeller Geçidi

Paris Moda Haftası’nda Güzeller Geçidi

L’Oreal markasının, Paris Moda Haftası kapsamında Champs-Élysées’de (Şanzelize) düzenlediği defilede ümlü modeller yer aldı.
Sıla Hamile İddiası

Sıla Hamile İddiası

Ünlü popçu Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi.
Meltem Cumbul Neden Elini Sıkmadığını Anlattı

Meltem Cumbul Neden Elini Sıkmadığını Anlattı

Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.
Evlilik Yıldönümünü Venedik’te Kutladılar

Evlilik Yıldönümünü Venedik’te Kutladılar

İpek-Talat Abdik çifti, evlilikyıldönümleri için Venedik'e gitti.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.