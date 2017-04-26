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Elton John Turnesini Yarıda Kesti

26 Nisan, 2017 | 09:25

Elton John Turnesini Yarıda Kesti

İngiliz şarkıcı Elton John, ölümcül etkiye sahip bir bakteri kaptığı gerekçesiyle turnesini yarıda kesti.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Güney Amerika turnesi sırasında bakteri kaptı. İki yoğun bakımda tutulan Elton John, tedavisinin devamı için İngiltere’ye döndü.

70 yaşındaki şarkıcı, gelecek haftalarda vereceği 9 ABD konserini de iptal etmek zorunda kaldı. Sir unvanına sahip Elton John’un 3 Haziran’dan sonra sahnelere döneceği ifade edildi.

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Elton John, Konser,

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