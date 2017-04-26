Elton John Turnesini Yarıda Kesti

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.

16 Nisan'da yapılan referandumda mühürsüz oy tartışmalarına Hayko Cepkin de katıldı.

70 yaşındaki şarkıcı, gelecek haftalarda vereceği 9 ABD konserini de iptal etmek zorunda kaldı. Sir unvanına sahip Elton John’un 3 Haziran’dan sonra sahnelere döneceği ifade edildi.

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John, Güney Amerika turnesi sırasında bakteri kaptı. İki yoğun bakımda tutulan Elton John, tedavisinin devamı için İngiltere’ye döndü.

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