Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

30 Mayıs, 2017 | 12:02

Elvis Presley’nin sahip olduğu son uçak satıldı. 430 bin dolara alıcı bulan uçak için ucuza gitti yorumları yapıldı.

Rock’n Roll’un efsane ismi Elvis Presley’nin son uçağı ABD’de düzenlenen açık arttırmada satıldı. ABD’nin New Mexico eyaletinde yer alan Roswell şehrinde 35 yıldır park halinde bulunan uçak 430 bin dolara alıcı buldu.

1962 yılına ait Lockheed jetstar model uçağın 2 ila 3,5 milyon dolar arasında satılması bekleniyordu. Ancak motorları olmadığı belirtilen uçağın 430 bin dolara satılması hayal kırıklığı yarattı.