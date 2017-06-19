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Emily Ratajkowski İtalya Tatilinde

19 Haziran, 2017 | 14:47

Emily Ratajkowski İtalya Tatilinde

Ünlü model Emily Ratajkowski, erkek arkadaşıyla birlikte İtalya tatilinde.

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski ve sevgilisi Jeff Magid, İtalya tatillerine dolu dizgin devam ediyor. Bir süredir İtalya Plajları ‘nın altını üstüne getiren Emily Ratajkowski, tatilinden her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Emily Ratajkowski İtalya Tatilinde

Her fırsatta favori tatil destinasyonu olarak gösterdiği İtalya ‘da tatil yapan 26 yaşındaki Emily Ratajkowski, tekne turuyla Akdeniz’in büyüleyici koylarını keşfedip İtalya sahillerinin tadını çıkarıyor.

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Emily Ratajkowski, İtalya, tatil,

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