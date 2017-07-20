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Emily Ratajkowski Malibu’da

20 Temmuz, 2017 | 11:35

Emily Ratajkowski Malibu’da

Son dönemin gözde modellerinden Emily Ratajkowski, Malibu sahillerine indi.

Amerika’nın dünyaca meşhur tatil kenti Malibu, ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Ünlü model Emily Ratajkowski de deniz kum güneş tatilinin en gözde bölgelerinden Malibu’da görüntülendi.

Kız arkadaşlarıyla birlikte plajda objektiflere takılan 26 yaşındaki model, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Beyaz kumlara uzanıp bolca güneşlenen Emily Ratajkowski, arkadaşlarıyla yaptığı sohbette bir hayli neşeliydi.

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Amerika, Emily Ratajkowski, Malibu,

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