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Emina Sandal Sırt Kaslarıyla Şaşırttı

10 Nisan, 2017 | 11:31

Emina Sandal Sırt Kaslarıyla Şaşırttı

Emina Sandal, Acun Ilıcalı’nın davetlisi olarak gittiği Dominik’te sosyal medyayı salladı.

Emina Sandal, eşi Mustafa Sandal ve oğulları ile defalarca dünyanın en iyi balayı adası seçilmiş Dominik’e Survivor yarışmasının birleşme partisi için gitti. Emina Sandal çekimlerden arta kalan zamanlarda eşsiz Dominik tatilinin tadını çıkardı.

Emina Sandal Sırt Kaslarıyla Şaşırttı

Bol bol fotoğraf paylaşan Emina Sandal, sırt kaslarıyla da herkesi şaşırttı. Sandal, sırt kaslarını gösterdiği fotoğrafı instagram sayfasına yükledi binlerce beğeni aldı.

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Acun Ilıcalı, Dominik, Emina Sandal,

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