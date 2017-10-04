En Renkli Festival: Venedik Karnavalı

04 Ekim, 2017 | 15:42

İtalya’nın ünlü Venedik Karnavalı dünyanın en renkli festivali…

Geçmişi çok eskilere dayanan Venedik Karnavalı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca turist akın edecek.

Karnavalın en güzel bölümü ise şüphesiz kostüm ve maske yarışmaları…

Venedik San Marco Meydanı’nda yapılan yarışmada farklı ülkelerden gelen katılımcılar, birbirinden ilginç kostümleriyle podyuma çıkarken, karnaval için kente gelen yerli ve yabancı turistler, değişik kostüm ve maske sahipleriyle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

Ayrıca karnaval süresince yerli ve yabancı turistlerin eski dönemlere ait kostümleri ve maskeleri belirli süre kiralayarak giyip, kent sokaklarında gezmeleri, Venedik’te tarihi bir atmosfer oluşturuyor.

Her yıl 60’ın üzerinde etkinliğin yapıldığı Venedik Karnavalı’na katılmak isteyenler için turizm acentaları otel, uçak, transfer gibi hizmetleri erken planlamakta fayda olduğunu belirtiyorlar.