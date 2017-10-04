Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

En Renkli Festival: Venedik Karnavalı

04 Ekim, 2017 | 15:42

İtalya’nın ünlü Venedik Karnavalı dünyanın en renkli festivali…

Geçmişi çok eskilere dayanan Venedik Karnavalı’na her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca turist akın edecek.

Karnavalın en güzel bölümü ise şüphesiz kostüm ve maske yarışmaları…

Venedik San Marco Meydanı’nda yapılan yarışmada farklı ülkelerden gelen katılımcılar, birbirinden ilginç kostümleriyle podyuma çıkarken, karnaval için kente gelen yerli ve yabancı turistler, değişik kostüm ve maske sahipleriyle fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

Ayrıca karnaval süresince yerli ve yabancı turistlerin eski dönemlere ait kostümleri ve maskeleri belirli süre kiralayarak giyip, kent sokaklarında gezmeleri, Venedik’te tarihi bir atmosfer oluşturuyor.

Her yıl 60’ın üzerinde etkinliğin yapıldığı Venedik Karnavalı’na katılmak isteyenler için turizm acentaları otel, uçak, transfer gibi hizmetleri erken planlamakta fayda olduğunu belirtiyorlar.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Festival, San Marco Meydanı, Venedik Karnavalı,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Katie Holmes’ın Makyajsız Hali

Katie Holmes’ın Makyajsız Hali

ABD'li ünlü aktris Katie Holmes makyajsız görüntülendi.
Yeni Rolü için İspanyolca Öğreniyor

Yeni Rolü için İspanyolca Öğreniyor

Bizim Hikaye adlı yeni diziyle ekranlara gelen Nesrin Cevadzade önceki gün Nişantaşı’ndaydı.
Hacı Sabancı’dan Takipçisine: Para Nelere Kadir !

Hacı Sabancı’dan Takipçisine: Para Nelere Kadir !

Özge Ulusoy'dan ayrıldıktan sonra adı birçok isimle aşk dedikodusuna karışan Hacı Sabancı, şimdilerde Zeynep Nazlı Kayı ile birlikte.
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.