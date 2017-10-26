26 Ekim, 2017 | 22:26

En romantik kış ülkesi Slovenya / Seyahat Haberleri

Slovenya, kış ve kayak tatili için en çok tercih edilen ülkeler listesinde hızlı yükselişini sürdürüyor. Bilindik Avrupa rotalarının dışına çıkmak isteyenler gözünü Slovenya’ya dikti.

“Slovenya’nın güzelliğinin sembolü” olarak bilinen Bled ise kışın gerçek bir masal diyarına dönüşüyor. Bled Gölü Slovenya’ nın kesinlikle en göz alıcı noktalarından biri.

Uzun bir evlilik için Bled Gölü

Romantizm dolu Bled Gölü, balayı için çiftlerin sıklıkla geldikleri noktalardan. Bled’deki en önemli mimari eserlerden biri meşhur kilisesi. Bu kilise yeni evli çiftlerin uğrak noktası.

İnanışa göre erkek, eşini kilisenin merdivenlerinde kucağında taşırsa güzel bir evlilikleri olurmuş. Bu nedenle yeni evli çiftler Bled’deki bu kiliseye mutlaka uğruyor.

Müthiş bir kaçış noktası olarak bilinen Slovenya Bled, kış tatili için seyahat severlerin ilgisini çekiyor.