Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Engin Altan Düzyatan Paris’te!

07 Mart, 2017 | 09:46

Engin Altan Düzyatan Paris

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Fransa’nın başkenti Paris’te yoğun ilgi gördü.

Diriliş Ertuğrul dizisinin başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Modacı Selma Çilek’in Mona Bismark American Center’da gerçekleşen defilesini izlemek için Paris’e gitti.

Eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Fransa’da romantik bir tatil fırsatı da bulan Engin Altan Düzyatan, defile öncesi oturdukları mekanda Fransız hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Fotoğraf İçin Sıraya Girdiler

Kendisiyle fotoğraf çektirmek için sıraya giren hayranlarıyla sohbet eden yakışıklı oyuncu, bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Engin Altan Düzyatan, fransa, Paris,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

80'li yılların milyonerlerinden David Glasheen, şu sıralar bir tropik adada yaşantısını sürdürüyor.
Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Karayiplerin ada ülkesi Küba, devrimci lideri Fidel Castro'suz ilk 1 Mayıs'ını kutlayacak.
Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria's Secret için bugüne kadar en uzun süredir çalışan model unvanına Adriana Lima ve güzellik sırları...
Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Messi mi Neymar mı? İşte bu sorunun cevabı 9 Haziran'da yanıtlanıyor / Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.