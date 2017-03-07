Engin Altan Düzyatan Paris’te!
07 Mart, 2017 | 09:46
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, Fransa’nın başkenti Paris’te yoğun ilgi gördü.
Diriliş Ertuğrul dizisinin başarılı oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Modacı Selma Çilek’in Mona Bismark American Center’da gerçekleşen defilesini izlemek için Paris’e gitti.
Eşi Neslişah Alkoçlar ile birlikte Fransa’da romantik bir tatil fırsatı da bulan Engin Altan Düzyatan, defile öncesi oturdukları mekanda Fransız hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Fotoğraf İçin Sıraya Girdiler
Kendisiyle fotoğraf çektirmek için sıraya giren hayranlarıyla sohbet eden yakışıklı oyuncu, bolca hatıra fotoğrafı çektirdi.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Engin Altan Düzyatan, fransa, Paris,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ