Engin Altan Düzyatan Ve Neslişah Alkoçlar İtalya Tatilinde

13 Haziran, 2017 | 16:29

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, yaz sezonunu İtalya tatilinde açtılar.

Yoğun bir sezonun ardından tatile çıkan Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, eşiyle birlikte İtalya Turu yapıyor.

Başarılı oyuncu ve eşi Neslişah Alkoçlar, İtalya ve Akdenizin en ünlü adası Capri’de muhteşem bir tatil geçiriyorlar. Mavinin her tonuyla muhteşem bir doğa içerisinde sakinlik arayanların daha çok tercih ettiği Capri Adası ‘nda dinlenen çift, instagram sayfalarından tatil fotoğrafları paylaşmayı da ihmal etmiyorlar.

İtalya Turları Capri Adası ile sınırlı kalmayan çift, yine Amalfi Sahilleri Turları ‘nın meşhur tatil kenti Positano ‘yu da seyahat rotaları arasına aldı. Limon bahçelerinin her yeri kapladığı daracık sokaklarıyla ünlü bu şirin İtalya kentinde bolca hatıra fotoğrafı çektiren Neslişah Alkoçlar’ın instagram sayfasından paylaştığı kareler oldukça ilgi gördü.