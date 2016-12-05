05 Aralık, 2016 | 12:50

Düzyatan çifti, Neslişah Alkoçlar’ın doğum günü için tropik bir cennete gitti / Engin Altan Düzyatan ve Neslişah Alkoçlar Maldivler’de

Engin Altan Düzyatan, eşinin doğum gününü kutlamak için Maldivler’i tercih etti. Yakın arkadaşları, modacı Selma Çilek ve eşi Sinan Çiftçi ile Maldivler’in yolun tutan Düzyatan çifti, muhteşem tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştılar.

Maldivler’in şık ve lüks otellerinden birini tercih eden çiftin, instagram sayfalarından paylaştıkları fotoğraflarda, tatillerinden bir hayli memnun kaldıkları görüldü.

Özel izinle Maldivler



Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından aldığı birkaç günlük özel izinle Hint okyanusunun büyüleyici doğası ve beyaz kumsalların eşlik ettiği turkuaz denizi ile ünlü tropik cenneti Maldivler’e gittiği öğrenildi.