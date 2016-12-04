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Enrique Iglesias Dubai’de Sahne Alacak

04 Aralık, 2016 | 12:58

Enrique Iglesias Dubai’de Sahne Alacak

Ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, Emirates Dubai Jazz Festivali kapsamında muhteşem bir konsere imza atacak.

Dubai Media City Amphitheatre, bu yıl 15. kez gerçekleşecek Emirates Dubai Jazz Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında kimlerin sahne alacağı ise belli olmaya başladı.

Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Enrique Iglesias, 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde düzenlenecek Emirates Dubai Jazz Festivali kapsamında konser verecek isimler arasında. 41 yaşındaki İspanyol şarkıcı, etkinliğin final gecesinde Dubaili hayranlarıyla buluşarak onlara unutamayacakları bir gece yaşatacak.

Emirates sponsorluğunda gerçekleşen Dubai Jazz Festivali’nde Enrique Iglesias’ın yanı sıra sahne alacak diğer isimler ise gelecek günlerde açıklanacak.

Etkinlik, bir Jazz festivali olmasına rağmen pop ve rock müziğin ünlü isimleri burada performans sergiliyor. James Blunt, The Script, James Morrison ve Jason Mraz gibi usta yorumcular, Emirates Dubai Jazz Festivali ‘nde konser verenler arasında.

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Dubai, Emirates, Enrique Iglesias,

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