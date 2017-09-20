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Eski Dostlar Kavga Etti: Beni kıskanmaktan gebereceksin

20 Eylül, 2017 | 15:59

Eski dostlar Güzide Duran ile Ayşe Hatun Önal kavga etti.

90’lı yıllarda podyumlarda fırtına gibi esen ve çok iyi dost olan eski modeller Güzide Duran ile Ayşe Hatun Önal, şimdilerde kanlı bıçaklı…

Duymayan Kalmasın’ın haberine göre; olayın fitilini ateşleyen Ayşe Hatun Önal’ın iş adamı sevgilisiyle ayrılığından Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy’u sorumlu tutması… Mahkemeye taşınan olayda Güzide Duran, Ayşe Hatun Önal’ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açtığını, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını öne sürmüştü.

Ne kıskançlıkmış be kardeşim!

Bir dönem ailesiyle yaşadığı Amerika’dan dönen Güzide Duran, geçen haftalarda yine hakkında hakaret dolu yorumlar yapılan bir adresi deşifre etti. Çok sinirlenen Duran, yaptığı paylaşımın altına şu zehir zemberek satırları yazdı:

“Ne kıskançlıkmış be kardeşim, bunlarla uğraşacağına git tedavi ol, ya çekmekten gebereceksin ya da beni kıskanmaktan. Hayır, anlamadığım bir de artık deşifre oldun bu cesaret nerden geliyor? Yazık sana be vallaha acıyorum artık. O salak gazeteci arkadaşlarına da ‘boşanacaklar’ diye haber yaptırıyorsun. Bir boşayamadın bizi. Sen git konserlerinle ilgili falan haber yaptır haber sana lazım bize değil.”

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Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran,

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