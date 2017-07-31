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Eski Survivor Şampiyonu Yunanistan’da Tatilde

31 Temmuz, 2017 | 09:50

Eski Survivor Şampiyonu Yunanistan’da Tatilde

Eski Survivor şampiyonu Merve Oflaz, Yunanistan’da tatil yapıyor.

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Merve Oflaz, Yunan Adaları tatiliyle yazı renklendirdi. Survivor şampiyonu, Yunan Adaları arasında muhteşem doğası ve plajlarıyla meşhur Halkidiki ve Thassos Adası Turları ile tatilin keyfini sürüyor.

Eski Survivor Şampiyonu Yunanistan’da Tatilde

Avrupa’nın Maldivler’i olarak bilinen Halkidiki Adası ile yemyeşil saklı bir cennet olan Thassos ‘da denizin ve güneşin tadını çıkaran Merve Oflaz, renkli tatilinin her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Eski Survivor Şampiyonu Yunanistan’da Tatilde

Bir grup arkadaşıyla Yunan Adaları Turları sırasında çekilmiş fotoğraflarını instagram sayfasına yükleyen Merve Oflaz, oldukça keyifli görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Halkidiki, Merve Oflaz, Thassos, Yunan Adaları,

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