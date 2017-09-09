EuroBasket’e Ünlü Desteği

09 Eylül, 2017 | 13:54

Ünlü isimler, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu ‘EuroBasket 2017’de milli takımdan desteklerini esirgemiyor.

Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, 31 Ağustos’ta başlayıp 17 Eylül tarihine kadar devam edecek olan EuroBasket’e büyük ilgi gösteriyor.

Önceki gün oynanan Türkiye-Letonya maçına da ünlüler akın etti. Hadise, Tülin Şahin, Burcu Esmersoy, Ayşe Tolga, Çağlar Çorumlu, Serhan Onat, İlker Kızmaz, Timur Savcı gibi isimler en önden izledikleri maçta alkış ve tezahüratlarla salonda milli ruhu yaşadılar.