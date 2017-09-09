Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

EuroBasket’e Ünlü Desteği

09 Eylül, 2017 | 13:54

Ünlü isimler, Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu ‘EuroBasket 2017’de milli takımdan desteklerini esirgemiyor.

Sanat ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, 31 Ağustos’ta başlayıp 17 Eylül tarihine kadar devam edecek olan EuroBasket’e büyük ilgi gösteriyor.

Önceki gün oynanan Türkiye-Letonya maçına da ünlüler akın etti. Hadise, Tülin Şahin, Burcu Esmersoy, Ayşe Tolga, Çağlar Çorumlu, Serhan Onat, İlker Kızmaz, Timur Savcı gibi isimler en önden izledikleri maçta alkış ve tezahüratlarla salonda milli ruhu yaşadılar.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Burcu Esmersoy, EuroBasket, Hadise, Tülin Şahin,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Tacizden Kovuldu İddiası

Tacizden Kovuldu İddiası

Mehmet Ali Erbil (60), Star'daki 'Türk Malı' dizisinden taciz yüzünden ayrıldı iddiası ortaya atıldı.
Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Hande Ataizi Göbek Ve Kalça Yağlarını Mı Aldırdı?

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.
Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardım Meleği Jennifer Garner

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.
Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme… Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.