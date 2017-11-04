Evlilik İçin Çok Erken

04 Kasım, 2017 | 09:10

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya evlilik ile ilgili konuştu.

Kerem Bürsin (30) ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya (26), Harpers Bazaar dergisiyle yaptığı röportajda evlilik sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bununla ilgili konuşmak için çok erken. İkimiz de çok genciz ve önümüzde çok uzun yol, kariyerlerimizde gelmek istediğimiz yerler var. Zaten güzel giden bir ilişki, her şey yolunda. Hiçbir şey için acele etmek istemiyoruz.”