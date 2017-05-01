Evlilik Programları Yasaklandı Mı?

01 Mayıs, 2017 | 09:42

Yayınlanan 2 yeni KHK sonrası evlilik programlarının yasaklandığı konuşuluyordu. Peki Evlilik Programları gerçekten yasaklandı Mı?

OHAL kapsamında 2 yeni KHK daha Resmi Gazete’de yayınlandı. KHK’larla radyo ve televizyonlara da bir takım yaptırım getirildi.

Kararnamede, “arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlar” yasak kapsamına alındı.

İlk önce evlilik programlarına yasak getirildiği düşünülse de bahsi geçen programların uydu kanallarında yer alan farklı yayınlar olduğu öğrenildi. Evlilik programlarının bu kapsama dahil edilmemesine gerekçe olarak ise “arkadaşlık” değil “evlendirme” formatlı olmaları gösterildi.