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Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

16 Mart, 2017 | 09:22

Evlilik Programları Yayından Kaldırılıyor

Evlilik programları hakkında en yetkili ağızdan açıklama geldi. Tamamı yayından kaldırılıyor.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ilgili sona gelindiğini söyledi.

Malatya ziyareti sırasında ortak yayınla ekranlara gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, evlilik programları hakkında sorulan bir soruya, “Üzülerek izlediğimiz bir alan. Bu bizim örfümüze, geleneğimize, inançlarımıza, Türk aile yapısına, Anadolu topraklarının kültürüne uygun olmayan şeylerdir” ifadelerini kullandı.

Evlilik Programlarına Şikayet Yağıyor

Kurtulmuş, evlilik programlarının yayından kaldırılması için çalışmalarının olduğunu belirterek “Bu konuda 120 bin şikayetin var. Bu şikayetler bize, Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa geliyor. Şuan böyle bir çalışma yapılıyor, son noktaya geliyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu büyük ihtimalle bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) düzenlemesi ile gündeme getirebiliriz. Bu yöndeki çalışmalar son noktadadır, İnşallah toplumsal bu talepleri karşılayacağız” dedi.

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Evlilik Programları,

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