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Evlilik Yıldönümlerini Kıbrıs’ta Kutladılar

01 Temmuz, 2017 | 13:03

Evlilik Yıldönümlerini Kıbrıs’ta Kutladılar

Ünlü sunucu Zuhal Topal ve müzisyen eşi Korhan Saygıner, 9’uncu evlilik yıldönümlerini Kıbrıs’ta kutladılar.

Önce 3,5 yaşındaki kızları Lina ile ailece akşam yemeği yiyen çift ardından Korhan Saygıner’in, evliliklerinin 9. yıldönümüne özel hazırladığı sürprizle arkadaşlarıyla buluşup Cage Club’da eğlendiler.

Romantik Paylaşım

Zuhal Topal, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden eşi ve kızıyla el ele tutuştuğu fotoğrafını paylaşarak; “Tam 9 yıl evvel bugün evet demiştik birbirimize!.” satırlarıyla başlayan, duygusal mektubunu yayınladı.

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Kıbrıs, Zuhal Topal,

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