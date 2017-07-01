Evlilik Yıldönümlerini Kıbrıs’ta Kutladılar
01 Temmuz, 2017 | 13:03
Ünlü sunucu Zuhal Topal ve müzisyen eşi Korhan Saygıner, 9’uncu evlilik yıldönümlerini Kıbrıs’ta kutladılar.
Önce 3,5 yaşındaki kızları Lina ile ailece akşam yemeği yiyen çift ardından Korhan Saygıner’in, evliliklerinin 9. yıldönümüne özel hazırladığı sürprizle arkadaşlarıyla buluşup Cage Club’da eğlendiler.
Romantik Paylaşım
Zuhal Topal, sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden eşi ve kızıyla el ele tutuştuğu fotoğrafını paylaşarak; “Tam 9 yıl evvel bugün evet demiştik birbirimize!.” satırlarıyla başlayan, duygusal mektubunu yayınladı.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Kıbrıs, Zuhal Topal,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!