Evlilik Yıldönümünü Venedik’te Kutladılar

01 Ekim, 2017 | 21:45

İpek-Talat Abdik çifti, evlilikyıldönümleri için Venedik’e gitti.

Çift evliliklerinin 3. yılını Venedik’te kutladı. Çift, kızları Selin’i Türkiye’de bırakarak baş başa Venedik’in tadını çıkardı.

Venedik’te Balayı Tadında Yıldönümü

İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın ve Tunay Ayaydın’ın kızları İpek Ayaydın ile Astemya İnşaat ve Akaryakıt A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Abdik ve Şeniz Abdik’in oğulları Talat Abdik Venedik’i karış karış gezerek romantik anlar yaşadı.