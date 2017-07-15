Fahriye Evcen Maldivler Balayı Paylaşımlarına Devam Ediyor

15 Temmuz, 2017 | 15:03

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, Maldivler ‘deki balayı tatilinden paylaşımlarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünyaevine giren ardından balayı turları için Hint okyanusunun cennet adalar topluluğu Maldivler ‘in yolunu tutan Fahriye Evcen, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Maldivler ‘de muhteşem bir balayı tatili geçiren çift, yurda dönüş yapmış olsa da biriktirdikleri güzel anıları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyorlar.

Instagram sayfasına oldukça etkin kullanan Fahriye Evcen, Maldivler ‘deki romantik tatillerini gözler önüne seriyor. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflarda aynı kıyafetleri tercih etmesi ise bazı kullanıcıların gözünden kaçmadı. Evcen’in takipçileri fotoğraflara yaptıkları yorumlarda “Başka kıyafetin mi yok” ifadelerini kullandılar.