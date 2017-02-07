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Fahriye Evcen Maldivler’de Balayı İstiyor

07 Şubat, 2017 | 12:59

Fahriye Evcen Maldivler’de Balayı İstiyor

Burak Özçivit ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak Fahriye Evcen, Maldivler’de balayı istiyor.

Hint okyanusunun cenneti andıran adalar topluluğu Maldivler, ünlü oyuncu Fahriye Evcen’in hayalindeki balayı adresi çıktı.

Fahriye Evcen Maldivler’de Balayı İstiyor

Haziran 2017’de kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile nikah masasına oturması beklenen Fahriye Evcen, balayını Maldivler’deki lüks bir otelde geçirmek istiyor.

Fahriye Evcen Maldivler’de Balayı İstiyor

Daha önce birçok ünlü ismin balayı tatili için tercih ettiği turkuaz denizi, inci gibi beyaz kumlarla kaplı sahilleriyle ünlü tropik cennet Maldivler’de unutulmaz bir balayı deneyimi yaşamak isteyen Evcen, şu sıralar Burak Özçivit’i ikna etmenin peşinde.

İngiltere Kraliyet Ailesi Kalmıştı

Fahriye Evcen’in Maldivler’de Balayı için kalmak istediği lüks otelde daha önce İngiltere Prensi William ile eşi Cambridge Düşesi Kate konaklamıştı. Otel İngiliz kraliyet ailesinin yanında daha birçok ünlü ismi de ağırlamıştı.

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Balayı, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Maldivler,

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