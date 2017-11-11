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Fahriye Evcen Yardımcı Beğenemiyor

11 Kasım, 2017 | 11:54

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen saray yavrusu evleri için yardımcı arayışı içine girdi.

Çift, 15 bin lira kira ödedikleri ev büyük olduğu için yardımcı arayışına girdi.

Şimdiye kadar birçok yardımcı adayı ile görüşme yapan Fahriye Evcen, kimseleri beğenmiyor. Çiftin en önem verdiği konu; müstakbel yardımcılarının güvenilir ve ağzı sıkı olmasıymış. Çifte yakın kaynaklardan öğrenilen bilgiye göre Evcen ve Özçivit ‘Evde olan, evde kalır’ diyorlarmış.

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Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Yardımcı, Yeni ev,

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