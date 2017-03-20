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Fatih Terim Komşu Arıyor

20 Mart, 2017 | 12:17

Fatih Terim Komşu Arıyor

Fatih Terim’in Bodrum’da bulunan villasının yanındaki malikane 8.6 milyon euroya satışa çıktı / Fatih Terim Komşu Arıyor

Geçtiğimiz hafta basına yansıyan “Fatih Terim Villasını Satıyor” haberlerinin ardındaki gerçek ortaya çıktı.

Medyada Fatih Terim’in villası olarak yer alan fotoğrafların komşusunun villasına ait olduğu ortaya çıktı. Bodrum’da yer alan satılık villanın Terim ailesine ait olduğu iddialarının ardından Habertürk’e konuşan bir yetkili, Terim’lere komşu villanın yaklaşık 1 yıldır satışta olduğunu söyledi.

Fatih Terim’in villayı satmak gibi bir niyeti olmadığını belirten yetkili, “Kimi zaman medyada villanın satılacağına ilişkin haberler çıkıyor ama aile satmıyor. Hatta ben eşiyle de konuştum. Villayı satma niyetleri bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Terim’in villasında yok yok

Fatih Terim’in uzun yıllardır yaz tatilini geçirdiği villa, 2 bin 250 metrekarelik alan üzerine kurulu. Lüks villanın 5 odası ve 1 salonu bulunuyor. 3 katlı villanın 5 de banyosu bulunuyor. Villada ayrıca yüzme havuzu, peyzajlı bahçe ve bir fitness salonu bulunuyor.

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Fatih Terim, villa,

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