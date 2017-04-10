Fatih Terim Survivor Birleşme Partisi İçin Dominik’te!

10 Nisan, 2017 | 09:25

İzleyicilerinin merakla beklediği Survivor birleşme partisi gerçekleşti. Partinin sürpriz konuğu ise Fatih Terim idi.

Dominik Cumhuriyeti’nde çekimlerine devam eden Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımının aynı adaya taşınacağı birleşme partisi yapıldı.

Daha önce birçok ünlü ismi Dominik’te ağırlayan Acun Ilıcalı’nın bu yılki sürprizi Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim’di. Dominik Cumhuriyeti’ne giden Terim, birleşme partisinde yarışmacıların Survivor performanslarını değerlendirdi.

Fatih Terim’in yanında ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, eşi Emina Sandal ve çocukları da Acun’un Dominik’teki misafirleri arasındaydı.