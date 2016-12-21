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Fatih Ürek Yılbaşı Öncesi Amerika Turnesine Çıkıyor

21 Aralık, 2016 | 09:38

Yılbaşı gecesi İzmir'de sahne alacak olan Fatih Ürek, öncesinde Amerika turnesine çıkacak.

Yılbaşı gecesi İzmir’de sahne alacak olan Fatih Ürek, öncesinde Amerika turnesine çıkacak.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, yılbaşı öncesi Amerika turnesine çıkacak, turne dönüşü ise yeni yıla İzmir’de sevenleriyle birlikte girecek.

Ürek, ABD turnesi kapsamında sırasıyla Chicago, Ohio, Washington, Baltimore ve New York’ta konserler verecek. Ünlü şarkıcı, turne bitiminde yılbaşında vereceği konser için İzmir’e dönecek.

60 yaşındaki Ürek, ABD ve İzmir Yılbaşı konserlerine yanından neredeyse hiç ayırmadığı “Donna” adını verdiği köpeğini de getirecek.

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ABD, Fatih Ürek, yılbaşı,

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