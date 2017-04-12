Fazıl Say 16 Nisan İçin Umutlu

12 Nisan, 2017 | 09:16

Konserlerine ara vermeden devam eden piyanist Fazıl Say, 16 Nisan için umutlu olduğunu açıkladı.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa’daki konserlerine aralıksız devam ederken ülke gündemini de takip etmekten geri kalmıyor. Fazıl Say, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 16 Nisan’da bir sürpriz olacağı ve oylamanın hayır lehine sonuçlanacağını hissettiğini belirtti.

Fikrini söylemekten çekinen kitlenin de Hayır oyu vereceğini düşünen Fazıl Say, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafta şunları yazdı;

“Referandumda ‘evet diyeceğim’ ya da ‘kararsızım’ diyen kitlelerin, fikrini açıklayamayan kamu çalışanlarının, bu radikal değişimi asla içine sindiremeyen o ünlü simaların, ‘HAYIR’ diyeceğini hissediyorum ve her ne denenirse denensin, her ne dönerse dönsün 16 Nisan akşamı bir sürpriz olacak; Pozitif olsun”