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Fazıl Say Avrupa Turnesinde

31 Mart, 2017 | 13:07

Fazıl Say Avrupa Konserleri

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine Nisan ayında da devam ediyor.

Mart ayında Avrupa’nın birçok farklı şehrinde konserler veren Fazıl Say, Nisan konserlerine de ara vermeden devam edecek.

31 Mart akşamı İtalya Milano’da vereceği konserle Mart konserlerini noktalayacak olan Fazıl say, 2 Nisan’da yine Milano’da sevenlerinin karşısına çıkacak. İtalya’dan Almanya’ya geçerek konserlerine burada devam edecek olan Fazıl Say, ardından daha önce ertelenen İstanbul konseri için yurda dönecek.

Nisan ayında dur durak bilmeyerek sanatseverle buluşmaya devam edecek Fazıl Say, klasik müzik dehası Mozart’ın vatanında da konser vermeyi ihmal etmeyecek.

İşte Fazıl Say Nisan Ayı Konser Programı

2 Nisan 2017 Auditorium di Milano Fondazione Cariplo / Milano – İtalya

5 Nisan 2017 Liederhalle / Stuttgart – Almanya

6 Nisan 2017 Konzerthaus Karlsruhe / Karlsruhe – Almanya

7 Nisan 2017 Franziskaner Konzerthaus / Villingen-Schwenningen – Almanya

8 Nisan 2017 Rheingoldhalle Mainz / Mainz- Almanya

10 Nisan 2017 Elbphilharmonie Hamburg, Grosser Saal / Hamburg – Almanya

14 Nisan 2017 Suna Kıraç Tiyatro Salonu, Robert Kolej / İstanbul (5 Ocak Ertelenen Konser)

21 Nisan 2017 Mozarteum / Salzburg – Avusturya

27 Nisan 2017 Alte Oper Frankfurt / Frankfurt – Almanya

28 Nisan 2017 Alte Oper Frankfurt / Frankfurt – Almanya

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Fazıl Say, Konser, Mozart,

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