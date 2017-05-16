Fazıl Say: Bir Şeyler Yap Türkiye!

16 Mayıs, 2017 | 14:07

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, KHK ile ihraç edildikten sonra açlık grevini başlayan eğitmenlerle ilgili bir yazı paylaştı.

Fazıl Say, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edildikten sonra işlerine geri dönebilmek adına açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için Instagram hesabından kamuoyuna duyarlılık çağrısı yaptı.

Say paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bir şeyler yap Türkiye

Düşündüklerimi yazmak isterim, zor, ama isterim… Üzülmemek elde değil. binlerce binlerce binlerce akademisyen ihraç edildi. Bunların arasında niye ihraç edildiğini bile bilmeyen binlerce suçsuz insan var. İşinden gücünden oldular. Hayatlarını adadıkları mesleklerinden uzaklaştırıldılar. Bazıları bir barış dilekçesine imza attığı için ihraç edildi, bazıları barış dilekçesine imza atan meslektaşlarının ihraç edilmesine tepki gösterdiği için ihraç edildi, bazıları hiç bir şey yapmadığı suçsuz olduğu halde ihraç edildi, şimdi dostlar; bu çağdaş denilen “yeni” denilen bir ülkede yaşanamaz. Düşünün; bir bilim adamı ne kadar zor yetişiyor. Birileri gelip bir çırpıda 5000 akademisyeni işinden atıyor. Bu haksızlığa tahammül edilemez. Bu insanlar bu ülkenin üniversite hocalarıdır ; yapmayın. Filanca siyasi konuda farklı düşünmek de suç olmamalı, yani filanca görüşün bir cezası olacaksa; bu halkın yüzde 49’u mu cezalandırılacak, pardon; yanlış dedim yüzde 100’ü mü?!!