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Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

27 Aralık, 2016 | 10:50

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.

Fransa’nın en ünlü klasik müzik dergisi Pianiste, Ocak-Şubat 2017 sayısının kapağında geçtiğimiz günlerde Uluslararası Beethoven Ödülü’ne layık görülen Fazıl Say’a yer verdi. Dergi, 46 yaşındaki piyaniste sekiz sayfalık bir yer ayırdı ve kapsamlı bir söyleşi yaptı.

“Fazıl Say ve Türk Marşı” başlıklı söyleşide usta sanatçıdan “Piyanonun yaramaz çocuğu” olarak bahsedildi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.

Fazıl Say Paris Konserleri Duyuruldu

Fazıl Say’ın önemli kayıtlarının da tanıtıldığı dergide Say’ın önümüzdeki günlerde Paris’te vereceği konserler de duyuruldu.

Klasik müziğin Oscar’ını almıştı

Fazıl Say, klasik müziğin Oscar’ı olarak bilinen ve çağının en iyi müzisyenlerine verilen, Beethoven Akademisi’nin 2016 Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleme Ödülü’ne layık görülmüştü.

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Fazıl Say, fransa,

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