28 Temmuz, 2017 | 12:35

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.

Klasik müzik dünyasının en önemli ve prestijli müzik ödülü olan ve bu yıl 25’inci kez sahiplerini bulan ECHO Klassik’te Fazıl Say rüzgarı esti.

Fazıl Say, Salzburg’un ünlü konser salonu Mozarteum‘da gerçekleştirdiği altı CD’den oluşan ve Warner Music etiketiyle dünyada, Türkiye’de ise Ada Müzik etiketiyle yayınlayan Mozart Complete Piano Sonatas albüm kaydı ile, ECHO Ödülleri Solo Albüm (17’nci ve 18’inci yüzyıl eserleri ve öncesi ) piyano kaydı kategorisinde ödül aldı.

Ödül Töreni Canlı Yayınlanacak

ECHO Klassik 2017 ödül töreni, 29 Ekim 2017 tarihinde Hamburg’un ünlü konser salonu Elbphilharmonie’de gerçekleşecek ve Alman TV kanalı ZDF’de canlı yayınlanacak.