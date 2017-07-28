Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

28 Temmuz, 2017 | 12:35

Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.

Klasik müzik dünyasının en önemli ve prestijli müzik ödülü olan ve bu yıl 25’inci kez sahiplerini bulan ECHO Klassik’te Fazıl Say rüzgarı esti.

Fazıl Say, Salzburg’un ünlü konser salonu Mozarteum‘da gerçekleştirdiği altı CD’den oluşan ve Warner Music etiketiyle dünyada, Türkiye’de ise Ada Müzik etiketiyle yayınlayan Mozart Complete Piano Sonatas albüm kaydı ile, ECHO Ödülleri Solo Albüm (17’nci ve 18’inci yüzyıl eserleri ve öncesi ) piyano kaydı kategorisinde ödül aldı.

Ödül Töreni Canlı Yayınlanacak

ECHO Klassik 2017 ödül töreni, 29 Ekim 2017 tarihinde Hamburg’un ünlü konser salonu Elbphilharmonie’de gerçekleşecek ve Alman TV kanalı ZDF’de canlı yayınlanacak.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Fazıl Say, Klasik Müzik,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Fazıl Say Klasik Müziğin En Prestijli Ödülüne Layık Görüldü

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, klasik müziğin en prestijli ödülüne layık görüldü.
Enka Açıkhava’da Fazıl Say Rüzgarı

Enka Açıkhava’da Fazıl Say Rüzgarı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Enka Açıkhava'da sanatseverlerle buluştu.
Melis Kar Yunanistan’dan Tam Not Aldı

Melis Kar Yunanistan’dan Tam Not Aldı

Yeni şarkısının klip çekimlerini Yunanistan'da yapan Melis Kar, Yunan basınınında tam not aldı.
Eda Taşpınar Yunan Adalarında Tatile Doymuyor

Eda Taşpınar Yunan Adalarında Tatile Doymuyor

Eda Taşpınar, Yunan adalarında tatile doymuyor. Sosyetik güzelin Mykonos'tan dönmeye niyeti yok gibi.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.