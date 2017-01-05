Fazıl Say Mozart Eserleriyle İKÜ Sahnesinde

05 Ocak, 2017 | 13:23

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Mozart eserleriyle İstanbul Kültür Üniversitesine (İKÜ) konuk oluyor.

Konserlerine yeni yılda da ara vermeden devam eden ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 9 Ocak Pazartesi akşamı saat 19.00’da İKÜ Ataköy yerleşkesindeki Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde olacak.

Fazıl Say, İKÜ sahnesinde, Aralık ayında ABD, Avrupa ve Japonya’da piyasaya çıkan, önümüzdeki aylarda da Türkiye’deki müzikseverlerle buluşacak “Mozart Sonatları” albümündeki eserleri seslendirecek.

Mozart & Fazıl adıyla düzenlenen bu konser Fazıl Say’ın albüm tanıtımı için Ocak’ta başlayacağı dünya turnesinin Avrupa ayağındaki ilk konseri olacak.